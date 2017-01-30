ФНС рассказала, когда освободит компании от пени по налогу на имущество

Компания заплатила аванс по налогу на имущество до того, как выросла кадастровая стоимость объекта. В этом случае платить пени она не обязана. К такому выгодному выводу пришла ФНС в письме от 5 декабря 2016 г. № БС-4-21/23096.
Кадастровая стоимость может изменится по решению специальной комиссии или суда. Измененную стоимость учитывают с той даты, когда подано заявление о пересмотре стоимости. Но не раньше даты, когда недвижимость была включена в госкадастр (п. 15 ст. 378.2 НК РФ). На основании этого инспекторы пришли к выводу, что компания не платит пени, если заплатила аванс до изменения кадастровой стоимости.
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