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Заменят ли НДС налогом с продаж

30 января 769 просмотров

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Минфин ответил на предложение заменить НДС налогом с продаж – письмо  от 26 декабря 2016 г. № 03-07-14/77994.

Финансисты напомнили, что в 2013 году они уже обсуждали налог с продаж совместно с Минэкономразвития и другими специалистами. Тогда комиссия пришла к выводу, что НДС эффективнее, чем налог с продаж.

НДС нейтрален к международной торговле, предпринимательским интересам. С помощью НДС проще собирать налоги с услуг.  Но главное — проверочная программа по НДС позволяет отследить цепочки с однодневками. В 2014 году Правительство решило, что вводить налог с  продаж нецелесообразно.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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