Заменят ли НДС налогом с продаж

Минфин ответил на предложение заменить НДС налогом с продаж – письмо от 26 декабря 2016 г. № 03-07-14/77994.

Финансисты напомнили, что в 2013 году они уже обсуждали налог с продаж совместно с Минэкономразвития и другими специалистами. Тогда комиссия пришла к выводу, что НДС эффективнее, чем налог с продаж.

НДС нейтрален к международной торговле, предпринимательским интересам. С помощью НДС проще собирать налоги с услуг. Но главное — проверочная программа по НДС позволяет отследить цепочки с однодневками. В 2014 году Правительство решило, что вводить налог с продаж нецелесообразно.