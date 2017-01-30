Тест дня по аудиту

Если организация обязана проводить аудит, то она должна представить аудиторское заключение вместе с бухгалтерской отчетностью в Росстат. В каких случаях аудит обязателен? Ответить>>
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Если организация обязана проводить аудит, то она должна представить аудиторское заключение вместе с бухгалтерской отчетностью в Росстат. В каких случаях аудит обязателен? Ответить>>
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