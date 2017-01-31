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ФНС считает, что отчетности по страховым взносам стало меньше в 1,5 раза

31 января 242 просмотра

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Объем отчетности по страховым взносам стал меньше в 1,6 раза. Так считает ФНС. Об этом налоговики сообщили на своем сайте.

С 1 квартала 2017 года  4-ФСС и РСВ-1 объединены в одну форму - расчет по страховым взносам. Новый отчет компании будут сдавать по окончании каждого квартала в течение 30 дней.  Расчет за I квартал 2017 года нужно отправить до 2 мая 2017 года (30-е апреля выпало на выходной день).

РСВ-1 и 4-ФСС за 2016 год, а также уточненки  за предыдущие периоды компании сдают в фонды.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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