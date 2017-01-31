Налоговики будут сверять 6-НДФЛ и единый расчет по взносам

В этом году у налоговиков больше возможностей проверить, верно ли вы платите взносы и НДФЛ. Инспекции сопоставят цифры из 6-НДФЛ и единого расчета по взносам. По расхождениям проверяющие планируют запрашивать пояснения. Но суммы доходов в этих двух отчетах могут отличаться, когда – подскажет таблица.
Если считать взносы и НДФЛ по одинаковой базе, это приведет к переплате или недоимке. В первом случае вы удержите у работника лишний НДФЛ или необоснованно потратите деньги компании. Во втором — недоплатите нужные суммы в бюджет. Инспекция и ФСС начислят пени и штраф — 20 процентов от суммы недоимки.
Как выплаты работникам облагаются взносами и НДФЛ
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