Налоговики будут сверять 6-НДФЛ и единый расчет по взносам

В этом году у налоговиков больше возможностей проверить, верно ли вы платите взносы и НДФЛ. Инспекции сопоставят цифры из 6-НДФЛ и единого расчета по взносам. По расхождениям проверяющие планируют запрашивать пояснения. Но суммы доходов в этих двух отчетах могут отличаться, когда – подскажет таблица.

Если считать взносы и НДФЛ по одинаковой базе, это приведет к переплате или недоимке. В первом случае вы удержите у работника лишний НДФЛ или необоснованно потратите деньги компании. Во втором — недоплатите нужные суммы в бюджет. Инспекция и ФСС начислят пени и штраф — 20 процентов от суммы недоимки.

Как выплаты работникам облагаются взносами и НДФЛ