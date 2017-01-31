Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
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- Основное средство
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- Товарный знак
- Проверки ФСС и ПФ.
- Начисление страховых взносов и НДФЛ
- Штрафы за нарушение трудового законодательства
- Личные карточки выдача СИЗ
- Цессия
- Срок давности привлечения к налоговой ответственности.
- Льгота по налогу на имущество за 2012 год.
- Документальное оформление передачи права подписи
- Возмещение госпошлины
- Уведомление о закрытие счета
- пособие по беременности и родам и до 1,5 лет
- Спецодежда
- Уменьшена реализация. Исправление в учете
- Уведомление о заключении трудового договора
- Доля при выходе из ООО
- БСО
- О начислении НДФЛ
- Путевка сотруднику
- Премия в связи с юбилеем и выходом на пенсию
- Срочные трудовые договора при аутсорсинге
- Простой отпускные
- Взаимозачет встречных требований
- Корректирующие сведения в ПФР
- Как исправить авансовый отчет?
- О начислении НДФЛ и страховых взносов на оплату обучения сотрудника
- О предоставлении документов для выплаты пособий по рождению и уходом за ребенком
- О переводе сотрудницы на легкий труд
- О выплате дивидендов
- ТОРГ-12
- Магазин беспошлинной торговли
- Физический показатель при ЕНВД; получение вычета на обучение; как зарегистрировать ИП?
- Обнаружен неоприходованный товар 2011-2012 года. Исправление
- Возврат денег за покупку по карте
- Право подписи документов ИП
- О контролируемых сделках
- Об аренде автомобиля у учредителя
- Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль
- Внутренний контроль
- Переход с УСН на ОСНО
- Обязанность сдавать разделительный баланс
- Можно ли принять на 01 счет скважину для воды?
- Разрешение на работу
- Предоставление льготы по налогу имущество
- Командировка внутреннего совместителя
- Переоценки и корреспонденции
- НДФЛ в суммы промежуточных дивидендов при выходе учредителя из ООО
- Журналы: ассортиментный перечень для бара, услуг и условия оказания услуг
- Проверки ПФ РФ.
- Вычеты по НДС по недобросовестным контрагентам
- На какой счет списать добровольные пожертвования в избирательные фонды?
- Компенсация расходов по найму
- Прием на работу учредителя
- Учёт компенсации затрат
- Реестр на зачисление заработной платы
- Предоставления сведений о состоянии индивидуального лицевого счета
- Прием наличных
- Перевод долга
- Получение документов
- Покупатель получил товар через неделю после отгрузки
- Медосмотр в путевом листе
- ЕСХН
- Из декрета в декрет.
- Персональные данные клиентов
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- Как отразить в учете выдачу, поступление, новацию векселей.
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- Отчисления в ФФОМС
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- Из командировки в отпуск. Расходы на обратный билет
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