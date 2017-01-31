В какой инспекции регистрируют плательщика торгового сбора

Финансисты пояснили, как ставят на учет плательщика торгового сбора, если у него несколько объектов, которые подведомственны разным инспекциям.

Организации и предприниматели встают на учет в качестве плательщиков торгового сбора по месту нахождения объекта недвижимого имущества (если торгуют через объект недвижимости) или по месту своего нахождения (п. 7 ст. 416 Налогового кодекса РФ). Бывает, что торговец владеет несколькими объектами, которые находятся в одном муниципальном образовании на территориях разных инспекций. Тогда продавца ставят на учет в инспекции по месту нахождения того объекта, сведения о котором поступили от плательщика сбора ранее, чем о других объектах. Об этом – в письме Минфина России от 18 января 2017 г. № 03-11-06/4/1663.

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