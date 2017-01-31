Наши сайты
Ультратонкий ноутбук и школа в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№3
Февраль

В свежем «Главбухе»

ПФР передвинул сроки сдачи ежемесячного СЗВ‑М

Подписка
Ультратонкий ноутбук и школа в подарок!
№3

В какой инспекции регистрируют плательщика торгового сбора

31 января 92 просмотра

Новости по теме

Финансисты пояснили, как ставят на учет плательщика торгового сбора, если у него несколько объектов, которые подведомственны разным инспекциям.

Организации и предприниматели встают на учет в качестве плательщиков торгового сбора по месту нахождения объекта недвижимого имущества (если торгуют через объект недвижимости) или по месту своего нахождения (п. 7 ст. 416 Налогового кодекса РФ). Бывает, что торговец владеет несколькими объектами, которые находятся в одном муниципальном образовании на территориях разных инспекций. Тогда продавца ставят на учет в инспекции по месту нахождения того объекта, сведения о котором поступили от плательщика сбора ранее, чем о других объектах. Об этом – в письме Минфина России от 18 января 2017 г. № 03-11-06/4/1663.

Также читайте:

Дорогой коллега, вот новая формула от "Главбуха"!

За подписку на 12 месяцев мы дарим 6 8 номеров журнала, обучение в Высшей школе "Главбуха" и ультратонкий ноутбук!

Успеть получить подарок >>


На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.



Статьи по теме

Вопросы и ответы по теме


Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Опросы

За сколько компаний вы отчитываетесь?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.