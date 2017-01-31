Срок действия банковской гарантии для возмещения НДС увеличили

С 2017 года увеличили срок действия банковской гарантии для заявительного возмещения НДС. Об этом напомнило УФНС Ставропольского края.

Чтобы возместить НДС в заявительном порядке, компания предоставляет банковскую гарантию (ст.176.1 Налогового кодекса РФ). С 1 января 2017 года срок действия банковской гарантии должен истекать не ранее чем через 10 месяцев со дня подачи налоговой декларации, в которой налог заявили к возмещению. Ранее срок действия банковской гарантии должен был истекать не ранее чем через 8 месяцев. Изменения внесли в НК РФ Федеральным законом от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ.

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