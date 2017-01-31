Срок действия банковской гарантии для возмещения НДС увеличили

С 2017 года увеличили срок действия банковской гарантии для заявительного возмещения НДС. Об этом напомнило УФНС Ставропольского края.
Чтобы возместить НДС в заявительном порядке, компания предоставляет банковскую гарантию (ст.176.1 Налогового кодекса РФ). С 1 января 2017 года срок действия банковской гарантии должен истекать не ранее чем через 10 месяцев со дня подачи налоговой декларации, в которой налог заявили к возмещению. Ранее срок действия банковской гарантии должен был истекать не ранее чем через 8 месяцев. Изменения внесли в НК РФ Федеральным законом от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ.
Еще по теме:
- Новые правила НДС
- Сроки сдачи декларации по НДС в 2017 году
- Декларация по НДС за 1 квартал 2017 года: сроки, бланк, образец
- Срок уплаты НДС за 1 квартал 2017 года
Дорогой коллега, вот новая формула от "Главбуха"!
За подписку на 12 месяцев мы дарим
6 8 номеров журнала, обучение в Высшей школе "Главбуха" и ультратонкий ноутбук!
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону