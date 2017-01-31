С 1 февраля компании будут сверяться по взносам с ИФНС

С 1 февраля выдавать акты сверки по взносам и справки о состоянии расчетов будут налоговики. Об этом ФНС сообщила в специальной памятке.

В памятке есть и другая информация о новых взносах. Налоговики напомнили тарифы, лимиты и сроки по отчетам и уплате взносов. Также инспекторы рассказали, когда не примут новый расчет по взносам:

– общая величина взносов не совпадает с суммой взносов по каждому застрахованному;

– компания ошиблась в Ф.И.О., ИНН или СНИЛС.

Скачать памятку про новые взносы от ИФНС >>

Читайте также: