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С 1 февраля компании будут сверяться по взносам с ИФНС

31 января 749 просмотров

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С 1 февраля выдавать акты сверки по взносам и справки о состоянии расчетов будут налоговики. Об этом ФНС сообщила в специальной памятке.

В памятке есть и другая информация о новых взносах. Налоговики напомнили тарифы, лимиты и сроки по отчетам и уплате взносов. Также инспекторы рассказали, когда не примут новый расчет по взносам:

– общая величина взносов не совпадает с суммой взносов по каждому застрахованному;

– компания ошиблась в Ф.И.О., ИНН или СНИЛС.

Скачать памятку про новые взносы от ИФНС >>

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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