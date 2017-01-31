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Новые размеры детских пособий с 1 февраля

31 января 1124 просмотра

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С 1 февраля детские пособия вырастут на 5,4 процента. Новый коэффициент индексации установили в Правительстве – постановление от 26 января 2017 г. № 88.

На 1,054  нужно умножить минимальные суммы пособий по уходу за ребенком. На 5,4 процента выросли и суммы двух единовременных пособий – при рождении ребенка и за постановку на учет в ранние сроки беременности.

Новые и прежние значения пособий – в таблице.

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Размеры детских пособий до 1 февраля и после

Пособие

До 01.02.2017, руб.

С 01.02.2017, руб.

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет за полный календарный месяц, если ребенок — первенец

2908,62

3065,69
(2908,62× 1,054)

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет за полный календарный месяц, если ребенок второй, третий и т. д.

5817,24

6131,37
(5817,24 × 1,054)

Единовременное пособие при рождении ребенка

15 512,65

16 350,33
(15 512,65 × 1,054)

Единовременное пособие женщине, вставшей на учет в медицинских учреждениях в ранний срок беременности

581,73

613,14
(581,73 × 1,054)

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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