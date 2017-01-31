Новые размеры детских пособий с 1 февраля

С 1 февраля детские пособия вырастут на 5,4 процента. Новый коэффициент индексации установили в Правительстве – постановление от 26 января 2017 г. № 88.
На 1,054 нужно умножить минимальные суммы пособий по уходу за ребенком. На 5,4 процента выросли и суммы двух единовременных пособий – при рождении ребенка и за постановку на учет в ранние сроки беременности.
Новые и прежние значения пособий – в таблице.
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Размеры детских пособий до 1 февраля и после
|
Пособие
|
До 01.02.2017, руб.
|
С 01.02.2017, руб.
|
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет за полный календарный месяц, если ребенок — первенец
|
2908,62
|
3065,69
|
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет за полный календарный месяц, если ребенок второй, третий и т. д.
|
5817,24
|
6131,37
|
Единовременное пособие при рождении ребенка
|
15 512,65
|
16 350,33
|
Единовременное пособие женщине, вставшей на учет в медицинских учреждениях в ранний срок беременности
|
581,73
|
613,14