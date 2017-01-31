Новые размеры детских пособий с 1 февраля

С 1 февраля детские пособия вырастут на 5,4 процента. Новый коэффициент индексации установили в Правительстве – постановление от 26 января 2017 г. № 88.

На 1,054 нужно умножить минимальные суммы пособий по уходу за ребенком. На 5,4 процента выросли и суммы двух единовременных пособий – при рождении ребенка и за постановку на учет в ранние сроки беременности.

Новые и прежние значения пособий – в таблице.

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