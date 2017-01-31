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Минфин предложил девальвировать рубль

31 января 88 просмотров

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Минфин считает, что курс рубля завышен. Его необходимо снизить на 10 процентов. Для этого финансовое ведомство начнет покупку валюты на рынке.

Чиновники считают, что девальвация сократит дефицит бюджета с запланированных 3 процентов  ВВП до 1,5 процента при цене на нефть 50 долларов за баррель и до 0,7 процентов, если нефть будет стоить 55 долларов. В первом случае курс составит 66,32 руб. за доллар, во втором –  64,9 руб. за доллар.

Сейчас российская нефть стоит 52 доллара за баррель, а курс колеблется в диапазоне от  59,3 до 60,9 руб. за доллар.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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