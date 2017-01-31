Минфин предложил девальвировать рубль

Минфин считает, что курс рубля завышен. Его необходимо снизить на 10 процентов. Для этого финансовое ведомство начнет покупку валюты на рынке.

Чиновники считают, что девальвация сократит дефицит бюджета с запланированных 3 процентов ВВП до 1,5 процента при цене на нефть 50 долларов за баррель и до 0,7 процентов, если нефть будет стоить 55 долларов. В первом случае курс составит 66,32 руб. за доллар, во втором – 64,9 руб. за доллар.

Сейчас российская нефть стоит 52 доллара за баррель, а курс колеблется в диапазоне от 59,3 до 60,9 руб. за доллар.

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