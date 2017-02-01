Два отчета, которые нужно сдать сегодня

1 февраля – последний день сдачи двух деклараций – по транспортному и земельному налогу.

Форма транспортной декларации утверждена приказом ФНС от 20 февраля 2012 г. № ММВ-7-11/99. Владельцы большегрузов, которые платят дорожный сбор, отчитываются по новой форме утвержденной приказом ФНС от 5 декабря 2016 г. № ММВ-7-21/668.

Для отчета по земельному налогу используйте бланк из приказа ФНС от 28 октября 2011 г. № ММВ-7-11/696.

Декларация по транспортному налогу за 2016 год для юридических лиц >>

Как организации составить и сдать декларацию по земельному налогу >>