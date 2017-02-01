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Два отчета, которые нужно сдать сегодня

1 февраля 619 просмотров

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1 февраля – последний день сдачи двух деклараций –  по транспортному и земельному налогу.

Форма транспортной декларации утверждена приказом ФНС от 20 февраля 2012 г. № ММВ-7-11/99. Владельцы большегрузов, которые платят дорожный сбор, отчитываются по новой форме утвержденной  приказом ФНС от 5 декабря 2016 г. № ММВ-7-21/668.

Для отчета по земельному налогу используйте  бланк из приказа ФНС от 28 октября 2011 г. № ММВ-7-11/696.

Декларация по транспортному налогу за 2016 год для юридических лиц >>

Как организации составить и сдать декларацию по земельному налогу >>

  



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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