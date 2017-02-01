Какую 2-НДФЛ инспекция ждет от вас уже в феврале

Не позднее 1 марта отправьте в инспекцию и работникам справки 2-НДФЛ о невозможности удержать налог за 2016 год.
В справках показывайте только не удержанный НДФЛ и ставьте признак 2. Так часто бывает с уволенными сотрудниками, которым пересчитали НДФЛ или списали долг.
Справку с признаком 2 сдайте в налоговую и передайте должнику. После этого удерживать недостающий НДФЛ не нужно. Даже если такая возможность появится. Инспекторы отправят физлицу уведомление, на основании которого он доплатит налог сам до 1 декабря (п. 6 ст. 228 НК РФ).
Когда будете заполнять справки, учтите два изменения >>
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