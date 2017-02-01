Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Регистратор АО
- Земельный участок
- Обнаружение фальшивой купюры
- Через какой период времени после уведомления о сокращении можно уволить сотрудников.
- Слияние
- Расходы у заказчика
- Реализация лома черных металлов, НДС
- Учет транспортной карты
- Задержка рейса
- Больничный по уходу за больным ребенком
- Учет бонуса от поставщика
- Информация об услугах в акте выполненных работ
- Учет операций филиала
- Строительство дороги
- ОКАТО в платежном поручении при перечислении НДФЛ
- Об оплате больничного
- Входной НДС при УСНО.
- Декларация НДС
- Аренда ИП
- Прием на работу иностранцев
- Проценты по займу
- Производство и установка окон из металлопластика
- Оплата услуг через подотчетное лицо
- Перевод совместителя на основную работу
- Материальная ответственность бухгалтера
- Отпуск за свой счет
- Уголовное дело
- Профессиональный вычет
- Продажа пая
- Обязан ли работодатель принимать на работу человека с медицинским заключением
- Начисление платежа за загрязнение окружающей среды
- Счет гостиницы
- Затраты до заключения договора.
- ЕНВД общепит
- Компания покупает авиа и ж/д билеты для своих сотрудников через интернет. Подтверждение расходов
- Расчет отпускных
- Принятие НДС к вычету
- Расчет декретных. Сотрудница в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет
- Транспортный налог
- Безвозмездная передача компьютеров школе
- О кодах транспортного средства
- О возврате аванса
- ЕНВД давальческие, ЕНВД добровольный переход
- Правомерность применения патентной системы при торговле запчастями
- Учет и контроль за выдачей спецодежды
- Вычет НДФЛ у матери-одиночки
- Куда сдавать отчетность предпринимателю по месту регистрации или по месту ведения деятельности
- При открытии оффшорного счета, должна ли организация сообщать об этом в налоговую инспекцию
- Продажи через интернет-магазин физическим лицам
- Доверенность на получение товара
- Можно ли принять в расходы товарный чек, в котором товары не расписаны по позициям?
- О расчете пособия по нетрудоспособности
- Об алиментах
- Страховые взносы
- учет концессионера в строительстве
- Счета затрат при оказании транспортных услуг.
- Можно ли списать поддоны, выписанные отдельной строкой в накладной от поставщика?
- Незакрытый аванс
- Доверительное управление
- Об отчетности зарубежного филиала
- контролируемые сделки
- Оплата работ
- Заполнение платежного поручения
- Резерв по сомнительным долгам.
- НДС в платежке
- Отпуск во время командировки
- Расчеты с подотчетным лицом
- Долевое строительство
- 1.Путевой лист.
2.НДС в расходах.
3.Обязательный аудит.
- Оформление счетов-фактур при оказании услуг физическим лицам зз наличный расчет
- Срок уплаты страховых взносов
- О повторной подаче заявления о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД в 2013 году
- Выставление документов и ставка НДС
- Оплата НДФЛ по обособленному подразделению
- Уплата ЕНВД
- налоговый агент НДС
- Районный коэффициент и процентная надбавка к зарплате.
- Регистрация ООО. Оплата уставного капитала. Открытие расчетного счета
- Заполнение ТОРГ-12 и ТТН при транзитной торговле
- Доход от экономии на процентах при получении беспроцентного займа
- Бланк на проживание
- УСНО
- Срок выездной налоговой проверки
- Перезаключение договора с директором. Коменсации
- НДФЛ с материальной помощи
- Оприходование выручки из операционных касс
- Право на отпуск
- субподряд
- О представлении документов по встречной проверке
- Приобретение нежилого помещения в жилом доме
- Уведомление об отчуждении доли
- Замена лет, расчет пособий.
- Больничное пособие по уходу за ребенком
- Экспертиза проектной документации
- Пониженные тарифы страховых взносов
- Курсовые разницы
- Командировочные расходы
- Пособие по беременности и родам
- 2-НДФЛ.
- Разрешение на работу при испытательном сроке
- Размещение социальной рекламы НДС, заработная плата директора
- Транспортное средство
- Премии
- Расчетный счет
- НДС
- Об уплате налогов при безвозмездной передаче имущества
- Об учете услуг дизайнера при упрощенке
- Как документально подтвердить расходы на мероприятия оплаченные за счет пожертвований и взносов некоммерческой религиозной организации.
- Пролонгация договора
- Налогообложение разовой премии (к юбилею)
- Как рассчитать земельный налог, если кадастровая стоимость земельного участка изменилась
- Как начислять налог на имущество и транспортный налог если транспортное средство продано
- Полученные от поставщиков бонусы в виде аванса под предстоящие закупки
- Если подотчетник потерял подтверждающие бумаги
- Уведомление о контролируемых сделках
- Передача исключительных прав
- Вычеты по коммунальным услугам
- Трудовой договор с генеральным директором
- Контролируемые сделки
- О погашении обязательств путем передачи имущества
- Проведение инвентаризации ОС
- Продление договора аренды. Регистрация, первичка
- документы лизинг
- Хранение
- Переход права собственности на товар
- Стандартный налоговый вычет в двойном размере
- Об учете премии при расчете среднего заработка
- Страховые взносы
- ЕНВД регистрация.
- Оплата банковской картой третьего лица.
- Особый переход права собственности. Ввод в эксплуатацию, НДС
- Изменение КБК
- Налог на движимое имущество при лизинге
- Счет-фактура на аванс
- Нужно ли начислять зарплату за целый месяц и перечислять НДФЛ за счет собственных средств, если организация реорганизована в середине месяца. Как уволить сотрудников после реорганизации.
- Вычет на ребенка
- Налог на прибыль
- Работы генерального подрядчика
- Реализация основного средства, бывшего в эксплуатации, как отразить в акте по форме №ос-1 а
- Платят ли налог на имущество по объекту недвижимости, приобретенному для перепродажи.
- контролируемые сделки
- Обязательный аудит
- подарки сотрудникам, контрагентам
- Бухгалтерский и раздельный учёты
- Оплата за третьих лиц. НДС.
- Вычет НДФЛ, компенсация расходов на медосмотр
- Особенности учета расходов на страхование в ломбардах
- Контролируемая задолженность
- выплата выходного пособия
- Компенсация проезда в отпуск
- Хабаровск
- Вычет НДС при отсутствии выручки
- Промежуточная отчетность.
- Закупка лома у населения
- Лизинг
- Срочный трудовой договор с иностранным гражданином
- дата начисления сбора
- Подписи в документах
- Декларация НДС
- Амортизация по безвозмездно полученным ОС
- НДФЛ
- О проведении инвентаризации основных средств
- Изменения в бухучёте
- Вклад в уставный капитал дочерней организации
- Положения об оплате труда
- Об имущественном вычете
- Аренда имущества в залоге
- Расторжение договора с иностранной организацией
- Командировка
- Банковская комиссия.
- Оформлнение транспортной и товарно-транспортной накладной
- Бытовые отходы офиса. Акт проверки экологического контроля
- Расчет отпускных не полностью отработанном месяце
- Камеральная проверка
- Безвозмездно полученные импортные материалы. Безвозмездная передача контрагентам.
- Армия
- Начисление зарплаты гендиректору, который является единственным учредителем
- Учет премии от поставщика