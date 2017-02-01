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Стоимость снесенной незавершенки в расходы не включают

1 февраля 46 просмотров

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Компания снесла объект незавершенного строительства. Стоимость незавершенки нельзя списать при расчете налога на прибыль. На это указали финансисты.

Во внереализационные расходы включают затраты на ликвидацию основных средств, незавершенки, НМА (подп. 8 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса РФ). Стоимость самого ликвидируемого объекта незавершенки в расходы не включается – письмо Минфина России от 20 января 2017 г. № 03-03-06/1/2486.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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