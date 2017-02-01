Стоимость снесенной незавершенки в расходы не включают

Компания снесла объект незавершенного строительства. Стоимость незавершенки нельзя списать при расчете налога на прибыль. На это указали финансисты.
Во внереализационные расходы включают затраты на ликвидацию основных средств, незавершенки, НМА (подп. 8 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса РФ). Стоимость самого ликвидируемого объекта незавершенки в расходы не включается – письмо Минфина России от 20 января 2017 г. № 03-03-06/1/2486.
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