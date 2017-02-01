Счета-фактуры можно каждый месяц нумеровать заново

С начала каждого месяца компания нумеруют счета-фактуры с первого номера. Например, в феврале: 01-02, 02-02, 03-02. Минфин указал на то, что при такой нумерации проблем с вычетом НДС не будет.

В счете-фактуре обязательно указывают порядковый номер и дату составления (подп. 1 п. 5 ст. 169 Налогового кодекса РФ). При этом конкретных требований к нумерации нет.

Ошибки в счетах-фактурах, которые позволят инспекторам идентифицировать продавца, покупателя, наименование товаров (работ, услуг), их стоимость, налоговую ставку и сумму налога, позволяют поставить налог к вычету. Так что нумерация счетов-фактур каждый месяц с № 1 позволяет заявить вычет – письмо Минфина России от 12 января 2017 г. № 03-07-09/411.

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