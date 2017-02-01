Наши сайты
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
Журнал, справочная система и сервисы
№3
Февраль

В свежем «Главбухе»

По-новому заполняйте книгу учета доходов и расходов

Подписка
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
№3

Счета-фактуры можно каждый месяц нумеровать заново

1 февраля 264 просмотра

Новости по теме

С начала каждого месяца компания нумеруют счета-фактуры с первого номера. Например, в феврале: 01-02, 02-02, 03-02.  Минфин указал на то, что при такой нумерации проблем с вычетом НДС не будет.

В счете-фактуре обязательно указывают порядковый номер и дату составления (подп. 1 п. 5 ст. 169 Налогового кодекса РФ). При этом конкретных требований к нумерации нет.

Ошибки в счетах-фактурах, которые позволят инспекторам идентифицировать продавца, покупателя, наименование товаров (работ, услуг), их стоимость, налоговую ставку и сумму налога, позволяют поставить налог к вычету. Так что нумерация счетов-фактур каждый месяц с № 1 позволяет заявить вычет – письмо Минфина России от 12 января 2017 г. № 03-07-09/411.

Еще по теме:

Дорогой коллега, сезон скидок открыт!

Сегодня «Главбух» стоит 9 682 рубля

Узнайте как купить дешевле>>


На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.



Статьи по теме

Вопросы и ответы по теме

из Журнала по теме


Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Опросы

Фактический заработок для пособий делить на 730, 731 или 732?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.