Как изменится ваша работа с кассами с 1 февраля

С 1 февраля компания сможет поставить на учет только онлайн-кассу. Аппараты старого образца ФНС регистрировать не будет.

С 1 июля 2017 года большинство компаний и предпринимателей должны будут перейти на онлайн-ККТ. Но у предприятий сферы услуг и налогоплательщиков на ЕНВД и патенте останется еще год для перехода на новый порядок. Они должны будут перейти на онлайн-кассы до 1 июля 2018 года.

Региональные власти утвердят и опубликуют на своих сайтах список труднодоступных мест, в которых можно работать без онлайн-кассы. Компании, которые работают на таких территориях, вместо чека вправе выдавать документ об оплате.

ФНС разрешила организациям с онлайн-кассами не вести кассовую первичку (письмо от 26 сентября 2016 г. № ЕД-4-20/18059). Полный список — ниже.

От какой первички можно отказаться, если есть онлайн-касса КМ-1 Акт о переводе показаний счетчиков на нули КМ-2 Акт о снятии показаний счетчиков при сдаче ККТ в ремонт КМ-3 Акт о возврате денег покупателям КМ-4 Журнал кассира-операциониста КМ-5 Журнал регистрации показаний счетчиков КМ-6 Справка-отчет кассира-операциониста КМ-7 Сведения о показаниях счетчиков и выручке организации КМ-8 Журнал учета вызовов технических специалистов КМ-9 Акт о проверке наличных денежных средств кассы

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