Комиссию банка списывают в расходы

Комиссию банка признают при расчете налога на прибыль, пояснили финансисты.
Расходы на услуги банков относятся к прочим (ст. 264 Налогового кодекса РФ) или к внереализационным (ст. 265 Налогового кодекса РФ). Главное, чтобы они были связаны с производственной деятельностью – письмо Минфина России от 18 января 2017 г. № 03-03-06/1/1916.
Также читайте:
- Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2017 года
- Пояснения к декларации по налогу на прибыль
- Ставки налога на прибыль в 2017 году: таблица
- Авансовые платежи по налогу на прибыль в 2017 году
Дорогой коллега, сезон скидок открыт!
Сегодня «Главбух» стоит 9 682 рубля
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону