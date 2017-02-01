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Новый ОКВЭД-2017 изменил тариф взносов на травматизм

1 февраля 223 просмотра

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С 1 января 2017 года действует новый классификатор видов деятельности ОКВЭД2. Минтруд разделил виды деятельности из нового классификатора по классам риска – приказ от 30 декабря 2016 г. № 851н. ФСС будет пользоваться этим приказом, чтобы присвоить тариф взносов на травматизм на 2017 год.

 Старый приказ с классификацией видов деятельности по классам риска утратил силу 30 января (приказ № 625н от 25 декабря 2012 г.)

В новом приказе, как и в старом, 32 класса риска. Большинство видов деятельности сохранились внутри одного класса. Но есть и поправки, поэтому тарифы могут измениться.

До 15 апреля подтвердите тариф взносов на травматизм в ФСС. В заявлении и справке ставьте новые коды ОКВЭД.   

ОКВЭД 2017 - с расшифровкой по видам деятельности


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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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