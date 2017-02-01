Пять полей в платежках по февральским взносам заполняйте по-новому

Страховые взносы за январь 2017 года рассчитывайте и платите по новым правилам.

За январь 2017 года все обязательные страховые взносы, кроме взносов на «травматизм», платите в ФНС России, а не в фонды.

Теперь вы иначе заполняете поля платежки (см. таблицу ниже).

Подробнее, как платить страховые взносы в 2017 году и готовые образцы платежек, смотрите в спецобзоре от Системы Главбух.

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