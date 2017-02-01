Пять полей в платежках по февральским взносам заполняйте по-новому

Страховые взносы за январь 2017 года рассчитывайте и платите по новым правилам.
За январь 2017 года все обязательные страховые взносы, кроме взносов на «травматизм», платите в ФНС России, а не в фонды.
Теперь вы иначе заполняете поля платежки (см. таблицу ниже).
Подробнее, как платить страховые взносы в 2017 году и готовые образцы платежек, смотрите в спецобзоре от Системы Главбух.
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- Как заполнить платежное поручение по страховым взносам
- КБК для страховых взносов в 2017 году
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Поле платежного поручения
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Что изменилось в заполнении
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Как было до 2017 года
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Как стало в 2017 году
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101 «Статус плательщика»
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Внимание: если банк не пропускает платеж с кодом 14, поставьте код, который требует банк. В дальнейшем проведите сверку с инспекцией. Если деньги не дошли до ИФНС, уточните платеж
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16 «Получатель»
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Указывали сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках – сокращенное наименование администратора доходов: территориального отделения внебюджетного фонда. Например, «УФК по г. Москве (ГУ – Отделение ПФР по г. Москве и Московской области)»
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Укажите сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках – сокращенное наименование администратора доходов: название и номер налоговой инспекции. Например, «УФК по г. Москве (ИФНС России № 43 по г. Москве)»
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104 «КБК»
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Смотреть старые КБК
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Смотреть:
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106 «Значение основания платежа»
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107 «Налоговый период»
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Укажите 10-значный код налогового периода. При уплате страховых взносов за январь 2017 года в поле 107 проставьте «МС.01.2017»
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