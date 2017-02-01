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Пять полей в платежках по февральским взносам заполняйте по-новому

1 февраля 540 просмотров

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Страховые взносы за январь 2017 года рассчитывайте и платите по новым правилам.

За январь 2017 года все обязательные страховые взносы, кроме взносов на «травматизм», платите в ФНС России, а не в фонды.

Теперь вы иначе заполняете поля платежки (см. таблицу ниже).

Подробнее, как платить страховые взносы в 2017 году и готовые образцы платежек, смотрите в спецобзоре от Системы Главбух.

Также смотрите по теме:

Поле платежного поручения

Что изменилось в заполнении

Как было до 2017 года

Как стало в 2017 году

101 «Статус плательщика»

08

14

Внимание: если банк не пропускает платеж с кодом 14, поставьте код, который требует банк. В дальнейшем проведите сверку с инспекцией. Если деньги не дошли до ИФНС, уточните платеж

16 «Получатель»

Указывали сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках – сокращенное наименование администратора доходов: территориального отделения внебюджетного фонда. Например, «УФК по г. Москве (ГУ – Отделение ПФР по г. Москве и Московской области)»

Укажите сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках – сокращенное наименование администратора доходов: название и номер налоговой инспекции. Например, «УФК по г. Москве (ИФНС России № 43 по г. Москве)»

104 «КБК»

Смотреть старые КБК

Смотреть:

новые КБК

изменения по КБК на 2017 год

106 «Значение основания платежа»

0

ТП

107 «Налоговый период»

0

Укажите 10-значный код налогового периода. При уплате страховых взносов за январь 2017 года в поле 107 проставьте «МС.01.2017»

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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