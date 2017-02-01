Кроме обычных выходных, в феврале 2017 года можно отдыхать два дополнительных дня – 23 и 24 февраля.

23 февраля – нерабочий праздник День защитника отечества, который в 2017 году выпал на четверг. А чтобы не пришлось выходить на работу в пятницу, Правительство России заранее перенесло выходной с 1 января 2017 года на 24 февраля (постановление от 4 августа 2016 г. № 756). Кроме того, 22 февраля (рабочий день накануне четырехдневных выходных) сокращается на один час.

В итоге всего за февраль придется отработать 18 дней. Остальные 10 будут выходными.

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