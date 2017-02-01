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Вы участвуете в конкурсе «1000 лучших бухгалтеров России 2017?»

1 февраля 82 просмотра

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Журнал «Главбух» проводит конкурс «Топ-1000 лучших бухгалтеров России».

В течение всего года бухгалтеры будут состязаться в профессиональных конкурсах. В финале из 20 финалистов мы выберем главбуха года. Это самая высшая и самая престижная награда в профессии.

Победителей конкурса ждут замечательные призы:

  • за первое место и звание Главбух года — 500 000 рулей;
  • специальный приз за второе место от Системы Главбух — 200 000 рублей;
  • специальный приз за третье место от Программы Главбух — 100 000 рублей.

В прошлом году все призы нашли своих счастливых обладателей.

В этом году мы учли все ваши пожелания и сделали Конкурс еще интереснее. Обещаем, скучно не будет!

Узнайте подробности и зарегистрируйтесь прямо сейчас.



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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