Журнал «Главбух» проводит конкурс «Топ-1000 лучших бухгалтеров России».

В течение всего года бухгалтеры будут состязаться в профессиональных конкурсах. В финале из 20 финалистов мы выберем главбуха года. Это самая высшая и самая престижная награда в профессии.

Победителей конкурса ждут замечательные призы:

за первое место и звание Главбух года — 500 000 рулей;

специальный приз за второе место от Системы Главбух — 200 000 рублей;

специальный приз за третье место от Программы Главбух — 100 000 рублей.

В прошлом году все призы нашли своих счастливых обладателей.

В этом году мы учли все ваши пожелания и сделали Конкурс еще интереснее. Обещаем, скучно не будет!