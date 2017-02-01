Журнал «Главбух» проводит конкурс «Топ-1000 лучших бухгалтеров России».
В течение всего года бухгалтеры будут состязаться в профессиональных конкурсах. В финале из 20 финалистов мы выберем главбуха года. Это самая высшая и самая престижная награда в профессии.
Победителей конкурса ждут замечательные призы:
- за первое место и звание Главбух года — 500 000 рулей;
- специальный приз за второе место от Системы Главбух — 200 000 рублей;
- специальный приз за третье место от Программы Главбух — 100 000 рублей.
В прошлом году все призы нашли своих счастливых обладателей.
В этом году мы учли все ваши пожелания и сделали Конкурс еще интереснее. Обещаем, скучно не будет!
Узнайте подробности и зарегистрируйтесь прямо сейчас.