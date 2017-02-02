В 2017 году нельзя зачесть между собой разные взносы

С 1 января действуют новые правила зачета взносов. Разные виды взносов зачесть между собой нельзя (п. 1.1 ст. 78 НК РФ). Например, раньше в ФСС можно было зачесть взносы на травматизм и взносы на страхование по нетрудоспособности и в связи с материнством. Так же было и со взносами на пенсионное и обязательное медицинское страхование. Теперь такой возможности нет.

Остались варианты зачета только внутри одного вида взносов. Например, переплату взносов на травматизм можно направить на погашение долга по пеням, начисленным за опоздание с этим же видом взносов, переплату по пеням — на штрафы и т.п. Чтобы сделать такой зачет по взносам на травматизм, подайте в фонд заявление по новой форме из приказа ФСС РФ от 17 ноября 2016 г. № 457.