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В 2017 году нельзя зачесть между собой разные взносы

2 февраля 633 просмотра

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С 1 января действуют новые правила зачета взносов. Разные виды взносов зачесть между собой нельзя (п. 1.1 ст. 78 НК РФ). Например, раньше в ФСС можно было зачесть взносы на травматизм и взносы на страхование по нетрудоспособности и в связи с материнством. Так же было и со взносами на пенсионное и обязательное медицинское страхование. Теперь такой возможности нет.

Остались варианты зачета только внутри одного вида взносов. Например, переплату взносов на травматизм можно направить на погашение долга по пеням, начисленным за опоздание с этим же видом взносов, переплату по пеням — на штрафы и т.п. Чтобы сделать такой зачет по взносам на травматизм, подайте в фонд заявление по новой форме из приказа ФСС РФ от 17 ноября 2016 г. № 457.

Два образца новых заявлений о зачете и возврате взносов на травматизм >>


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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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