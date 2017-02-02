ФНС и фонды уточнили реквизиты для уплаты страховых взносов

ФНС, ПФР и ФСС составили совместное письмо, в котором рассказали, как заполнять платежки по взносам – письмо от 26 января 2017 г. № БС-4-11/1304@/НП-30-26/947/02-11-10/06-308-П.
Чиновники сообщили, что в поле 101 платежки работодатели ставят статус «14» - налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам. Если взносы платит ИП за себя, то он указывает статус «09».
Некоторые банки отказываются принимать платежки с кодом «14». В ФНС на этот случай нам посоветовали заплатить взносы по тому коду, который примет банк. А перед сдачей расчета по взносам за 1 квартал, узнать в ИФНС, нужно ли уточнить платежи.
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