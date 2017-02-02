Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Страховые взносы на членские взносы в СРО оплаченные за сотрудника
- Компенсация за использование автомобиля сотрудника
- О возможности применения ПСН предпринимателем
- Об учете материалов стоимостью более 40 000 руб
- Особенности учета расходов по страхованию у экспедитора
- О стандартных вычетах на детей
- Права на сайт
- Списание дебиторской задолженности
- Арифметическая ошибка в счете фактуре
- Сдача автомобиля в аренду с экипажем
- Подтверждения вычета НДС по импорту
- Договор пожизненного содержания с иждивением
- Как подтвердить факт доставки товара своим транспортом
- Оплата товара на счета третьих лиц.
- Об учете НДС при упрощенке
- Как заполнять графу 4 книги покупок при регистрации счета-фактуры на аванс.
- Какие документы нужны при приобретении ОС бывшего в эксплуатации для сокращения срока амортизации.
- Как сделать перерасчет НДФЛ, если сотрудник приобрел статус резидента, какими документами подтвердить статус.
- Нужно ли учитывать критерии существенности юрлицу на ОСНО реализующему продукцию собственного производства частным лицам.
- Как считать время нахождения в командировке
- Передача имущества
- задержка рейса
- Торговля торговым автоматом и розничная торговля при помощи аппарата по изготовлению пончиков на ЕНВД
- Первичные документы при рознице. Товарный и кассовый чек
- Прием на работу сотрудника в выходной день
- Перевод декретницы
- Подарок покупателю
- Больничный лист
- Контролируемые сделки
- Лицензия
- Приобретение подарочной карты, подарок сотруднику
- Агентский договор или договор оказания услуг
- Подотчетные суммы
- Налог на имущество
- ЕНВД
- О едином бланке для служебного задания и командировочного удостоверения
- Иностранные работники
- Заверение устава общества налоговой инспекцией
- Авансовый отчет.
- Регистрация СМИ
- О штампе медицинского работника на путевом листе
- Учредитель в командировку
- Расходы на отделимые улучшения арендованного имущества
- Возложение обязанностей руководителя на сотрудника
- Учебный отпуск второе образование
- ККМ
- Пояснения в налоговую о причинах возникновения убытка
- Смерть учредителя
- Увольнение в порядке перевода
- Профессиональный вычет по НДФЛ более 95 % пояснения.
- Корректировка по налогам. прошлые периоды
- Учет суммы штрафа при расчете налога на прибыль
- Увольнение в период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Пособие по беременности и родам ИП
- Очередность списания денежных средств
- учет списанного инвентаря
- Посредники
- Подписи в счет-фактуре.
- О проездном на общ. транспорт для сотрудника
- Продажа старого автомобиля в зачет нового
- ошибочно выплачена премия
- Заем
- как в БУ правильно отразить, и в какой сумме у меня должна образоваться задолженность
- Продажа доли
- Перевод сотрудницы в отпуске до 1,5 лет
- Возврат товара
- дебиторская задолженность
- Закрытие обособленного подразделения
- При изменении арендной платытребуется ли гос.регистрация этого изменения
- О компенсации работнику в связи с производственной травмой
- О вычете в сумме процентов по ипотеке
- Стоимость товара выражена в иностранной валюте
- Юридический и фактический адрес
- Затраты на поездки в метро во время командировки
- Учет ОС по концессионному соглашению
- Разукрупнение
- Документы для вычета
- отчет П-5 микропредприятиям
- Порядок выплаты дивидендов
- О командировочных расходах при УСНО
- Переход на ЕНВД
- О безвозмездной передаче товара
- Разделительный баланс и отчётность при выделении
- Стандартные вычеты на детей
- Валютные операции
- Факторинг
- Расчет неустойки по договору поставки
- Торговая площадь ЕНВД, выставочный зал УСН. Документы
- Резерв по сомнительным долгам
- Увольнение за прогул
- Совмещение профессий (должностей)
- Сертификат ПДО
- 223-фз
- Неограниченное списание процентов по налогу на прибыль
- Можно ли списать дебиторскую задолженность по налогам
- Налогообложение подарков сотрудникам и детям сотрудников.
- заполнение налогового расчета (информации) о доходах, выплаченных иностранным организациям
- Заполнение формы ТОРГ-12
- Расчет по коммунальным услугам
- Начисление страховых взносов при смене статуса иностранного гражданина
- Дополнительный отпуск
- Налогообложение приобретения организацией на УСН транспортного средства у физ.лица.
- Расходы на рекламу
- Прием на работу иностранцев
- Кредиторская задолженность
- Сдача аккумуляторных батарей в утиль, как отразить в бухучете.
- Паспортные данные клиента
- Корректировка стоимости реализованного товара
- Выплата пособия на ребенка
- ОП
- Расходы на питание во время командировки
- Страховое возмещение
- Затраты на корпоративный праздник. Представительские расходы сверх норм.
- Пособие на погребение
- ошибка при перечислении НДФЛ
- Факсимиле на документах
- Продажа Ос при УСН, пересчет единого налога
- Выручка по договору в валюте
- обособленные подразделения НДФЛ, НДС, Налог на прибыль
- Реализация товара по ставке НДС 10%. Входящая ставка 18%
- Уменьшение стоимости работ.
- Приказ на отпуск директору
- Особенности признания расходов на дизайн упаковки
- Об исчислении НДС
- Об отражении в учете приобретения и продажи компьютера
- Спецификация на топливо.
- Штраф за несвоевременную уплату НДФЛ
- Контролируемая сделка
- Общехозяйственные расходы
- Зачет пособий в счет предстоящей уплаты страховых взносов в 2014
- Бетонирование склада. УСН. Расходы
- Аванс
- Учет курсовых разниц при покупке валюты.
- Приобретение билетов через агента НДС
- Как провести сокращение индивидуальному предпринимателю.
- зарплата кладовщика
- Как учесть в бух. и налоговом учете расходы на проживание в гостинице
- Увеличение и уменьшение цены
- ИП на УСН
- Открываем новый вид деятельности
- Правомерность оприходования и претензии
- Декрет в отпуске по уходу за ребенком
- Должно ли это ООО сообщить в налоговую о выплаченных процентах физ.лицу
- Уточненные сведения в ПФ РФ.
- Отсутствие договора
- Как отразить в учете выкуп оборудования по договору лизинга. Выкупная стоимость 51 рубль. Имущество сдается в аренду.
- Как рассчитать сотрудницу при увольнении, принятую в порядке перевода. Сотрудница находиться в отпуске по уходу за ребенком и не отработала в компании ни дня.
- Нужно ли начислять районный коэффициент работнику-иностранцу.
- о переходе действительной доли от общества к единственному участнику
- Приобретение ключа подписи
- Льготы и вычеты ветеран боевых действий
- Исправление ошибок
- Заполнение счета - фактуры
- ККТ
- Необходимость уплаты налога на землю
- РСВ-1
- Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль за 4 квартал
- НДФЛ со сдачи в субаренду земельного участка
- Корректировка отчетности в ПФР
- Об увольнении главного бухгалтера
- Об уходе в декретный отпуск
- Принятие к вычету входного НДС по железнодорожным билетам для командированных работников
- Подлежит ли обложению страховыми взносами и НДФЛ сумма материальной помощи
- Можно ли уволить по сокращению штата сотрудницу, которая вышла из декрета
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- Оприходование ТМЦ
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- Сотрудник проработал в организации меньше месяца.
- Установка системы электронных замков, программное обеспечение на строящийся объект.
- Как отразить прощение долга в сумме судебных расходов
- Смена печати, кого нужно информировать.
- Какой ручкой можно подписывать отчетные документы
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- Средний заработок в командировке, оплата вых дней
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- Удержание подотчетных сумм.
- электронные торги