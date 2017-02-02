В путевом листе обязательно указывайте маршрут автомобиля

В путевом листе не указали маршрут автомобиля. Списать ГСМ не получится. Такой вывод сделали судьи.

Инспекторы сняли расходы организации на горюче-смазочные материалы. И все из-за того, что в путевом листе не указали маршрут автомобиля, показания спидометра на момент выезда из гаража и возвращения в гараж, время по графику (число, месяц, часы, минуты), времени работы водителя и автомобиля. Судьи указали (постановление АС Поволжского округа от 2 декабря 2016 г. № Ф06-15152/2016), что путевой лист без таких реквизитов не может подтверждать расходы на топливо. Компанию не спас даже журнал регистрации поездок личного транспорта. По мнению судей, из такого документа невозможно определить марку автомобиля и количество израсходованного бензина

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