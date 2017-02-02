ФНС разъяснила, как заполнить новый расчет по страховым взносам

ФНС разъяснила, как заполнять новый расчет по страховым взносам.

1. Если обособленному подразделению дали полномочия начислять вознаграждения физлицам, компания должна сообщить об этом в ИФНС в течение одного месяца. Тогда платить взносы и подавать расчеты придется по месту нахождения и компании, и обособленных подразделений, которые начисляют выплаты физлицам.

2. Если расчет подают в электронном виде, формируется единый файл (без формирования пачек).

3. Если компании надо уточнить раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах», в него включают сведения о тех застрахованных лицах, в отношении которых информацию изменили или дополнили. При этом указывают порядковый номер физлица из первичного расчета.

Такие разъяснения содержит письмо ФНС России от 10 января 2017 г. № БС-4-11/100@.

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