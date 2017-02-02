Если компания предоставляет двойной детский вычет одному из родителей, от другого нужна справка о доходах. Это подтвердили судьи.
Сотрудник вправе получать стандартные вычеты на детей в двойном размере, если другой родитель откажется от вычета (подп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ).
Родитель может отказаться от вычета, если имеет на него право:
- содержит ребенка;
- получает доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13 процентов, не выше 350 000 руб. в год.
Такие сведения работодатель получит из справки о заработке родителя-отказника (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 9 декабря 2016 г. № Ф04-5705/2016).
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