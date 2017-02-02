Исправьте ошибки в бухучете 2016 года – инструктаж на схемах

Алгоритм исправления ошибки в бухучете зависит от того, насколько она существенна и когда вы ее обнаружили. Например, чтобы исправить ошибки текущего года, сделайте корректировку в том месяце, когда обнаружили ошибку. Если в феврале нашли ошибку, допущенную в январе, исправьте ее в феврале. Если ошибку нашли, когда год закончился, но до того, как руководитель организации подписал отчетность, исправьте ее декабрем прошлого года.

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