Тест дня по незавершенке

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Всегда на 730 Всегда на 731 Для больничных на 730, а для декретных и детских – на 731 (732) Для больничных на 730, для декретных на 731, а для детских на 732 Не знаю