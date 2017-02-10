Тест дня по УСН

Упрощенцам с объектом «доходы» положен налоговый вычет. Какие расходы входят в этот вычет? Ответить>>>
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Упрощенцам с объектом «доходы» положен налоговый вычет. Какие расходы входят в этот вычет? Ответить>>>
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