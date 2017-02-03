Конкурс «1000 лучших бухгалтеров России»: регистрация открыта

Профессиональный конкурс «1000 лучших бухгалтеров России’ 2017» открыт. Участвовать в нем могут снова все практикующие бухгалтеры. Для аудиторов особые условия.

Регистрируйтесь как можно скорее — это даст вам возможность заработать больше баллов, выйти в финал и стать новым Главбухом года, как это сделала в прошлом году Людмила Карпачева, главный бухгалтер крупного комбината «Лебединский ГОК» из Губкина.

Весь год мы будем публиковать для Вас практические задания и тесты. За выполнение каждого из них Вы получите баллы. Из двадцати финалистов мы выберем Главбуха года. Кроме престижного звания лучший бухгалтер страны получает от редакции «Главбуха» денежную премию 500 000 рублей и символ профессии – Золотую Фею.

Специальный приз за второе место от Системы Главбух — 200 000 рублей.

Специальный приз за третье место от Программы Главбух — 100 000 рублей.