Минфин разъяснил, как выгодно учесть доходы и расходы

Дата в платежке не всегда совпадает с моментом, когда деньги приходят на счет компании или списываются с него. Как правильно вести учет доходов и расходов в такой ситуации, подсказал Минфин (письмо от 6 декабря 2016 г. № 03-11-06/2/72657).

Допустим, заказчик перечислил оплату услуг 30 декабря 2016 года, а на счет исполнителя они попали 9 января 2017 года. Если исполнитель в книге учета сделает запись на дату платежки, то доходы надо будет учесть при расчете налога за 2016 год. А если на дату выписки, то только при расчете аванса за I квартал 2017 года. Первый вариант — ошибка. Доход у компании на упрощенке возникает на дату, когда деньги пришли на счет или в кассу (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). А Минфин подтвердил, что выписка, как и платежка, является первичным документом, подтверждающим операцию.

В графе 2 книги учета доходов и расходов надо привести дату и номер первичного документа (п. 2.2 приложения 2 к приказу Минфина России от 22 октября 2012 г. № 135н). Но у банковских выписок нет номеров.

Как зарегистрировать в книге банковскую выписку подскажет образец >>

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