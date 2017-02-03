Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Резерв по сомнительным долгам в БУ и НУ
- агент
- кадастровая стоимость земельного участка
- Особенности налогового учета предоставленного займа
- Обязанность подавать уведомления
- Хранение на складе проданных товаров
- О заполнении табеля учета рабочего времени
- Оплата времени вызова в военкомат
- Оплата времени нахождения в командировке
- Подпись ответственных лиц на счете
- Суточные в служебных поездках
- Пособие по уходу за ребенком
- критерии отнесения к медицинской технике
- Подпись главного бух-ра в счет-фактуре при отсутствии в штате данной должности
- Отказ от ЕНВД, последствия.
- О реализации услуг
- бухучет и налоги страховое возмещение
- Печать организации
- контракт с иностранной организацией
- Отпуск директора
- НДФЛ со стоимости питания.
- договор о совместной реализации проекта
- Ненормированный рабочий день
- Какие налоги нужно заплатить предпринимателю при продаже недвижимого имущества находящегося у него в собственности как у физлица.
- код дохода в справке 2-НДФЛ
- Контролируемые сделки уведомление
- Как оплатить работу в праздничные дни, в том числе сверхурочно, при суммированном учете рабочего времени.
- Автохозяйство
- Чистые активы
- О документальном подтверждении применения ставки НДС 10%
- Налогообложение компенсации за использование имущества сотрудника
- Ошибочно уплаченный НДФЛ
- Возврат страховой суммы
- Выдача подарков сотрудникам и их детям
- Вид деятельности - изготовление факсимиле
- Переход с ЕНВД на УСН
- Особенности отражения затрат на СИЗ и спецодежды в налоговом учете
- Бухгалтерский учет и налогообложение путевок сотрудникам и членам их семей при ЕНВД
- Заработная плата заранее
- Конструкция
- УСН оплата от третьих лиц НДС
- Судебные расходы
- Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
- Сотрудник сообщает об инвалидности с опозданием, когда предоставить гарантии.
- Замена масла по давальческим условиям
- Смена адреса отчетность в ПФР
- Уменьшение ЕНВД на сумму страховых взносов
- Пени НДС
- Вычет по НДС по счетам-фактурам за прошлые периоды
- ЕНВД
- Льгота по НДС.
- Затраты на содержание профсоюза
- Документы для оформления командировки сотрудников
- О пожертвованиях
- Путевой лист
- О требованиях к квалификации по соотв. должности
- Доплата за совмещение
- Аренда жилого помещения. Регистрация юр. лица по данному адресу
- Оплата больничного.
- Передача образцов продукции
- ИП приказ о назначении директора
- Импорт
- Модернизация арендованных ос
- Начисление пособия по беременности и родам внешнему совместителю
- Аренда а/м у физлица расходы
- Учёт разборки автомобиля на запчасти
- Простой отпускные
- Особенности заполнения УПД посредником
- О размере пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет при ликвидации организации
- Образцы товара изъяты таможней для экспертизы
- Очередность платежей в платежном поручении
- Внесение наличных на расчетный счет ИП
- система налогообложения при производстве шпона
- Зачет взаимных требований
- Право на предоставление уточненной налоговой отчетности
- оплата лечения
- Взымание косвенных налогов в зависимости от места реализации работ, услуг
- Кто может получать заработную плату за сотрудника?
- Справка 2-НДФЛ
- Валютные операции
- Применение УСН
- О прощении долга по сумме займа и процентам
- Заполнение графы "Грузополучатель" счета-фактуры
- Оформление покупки основного средства
- Доукомплектация основных средств
- Обмен автомобилей.
- Об амортизации имущества, полученного в счет взноса в уставный капитал
- Северный стаж
- Расходы организации
- Возмещение расходов при расторжении договора
- расходы по подаркам контрагентам
- Расходы на содержание автомобиля
- Прощение долга
- Передача неисключительных прав на использование лицензионного программного обеспечения
- Бухгалтерский и налоговый учет расходов на изготовление эскизного проекта
- Зачет взаимных требований
- Восстановление НДС
- Форвардный контракт
- Условия безвозмездного пользования
- Определение первоначальной стоимости ОС
- Об использовании средств, внесенных в качестве взноса в УК
- Пользование совместно нажитым имуществом
- Налоговый агент по НДФЛ
- Проект закона о повышении лимита дохода
- Дополнительная налоговая проверка
- Первоначальная стоимость основного средства
- Достаточно ли отчета комиссионера?
- квитанция на такси без печати
- Продажа оборудования ИП.
- Расчет отпуска по беременности и родам 2 работодателя
- Увольнение по сокращению
- Расчет среднего заработка при командировке у внешнего совместителя
- Отчетность в ФСС
- Безвозмездная финансовая помощь
- Увольнение отсутствующего работника. Прогул
- Предоставление стандартных вычетов на ребенка
- Переплата взносов
- Услуги по обработке информации
- Транспортная накладная
- Коммерческая тайна
- Цена, указанная на рекламной конструкции
- Отразить в учете доход в виде компенсации судебных издержек.
- О возврате переплаты по налогу на прибыль
- О налогообложении доходов сотрудника - иностранца
- Документальное оформление при привлечение рукводителя для работы в выходной днь
- Возмещение сотруднику стоимости жилья
- Справка 2-НДФЛ
- расходы на мобильную связь
- Учет у нотариуса
- Подарок контрагенту 2-НДФЛ
- Безвозмездный экспорт
- Коммерческие расходы
- Возврат денег из таможни
- Подарок сотруднику. НДФЛ, взносы
- Больничный лист по уходу за больным ребенком
- Выплата сотруднику компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
- Особенности погашения займа
- Возврат экспортного товара
- Учет расходов на средства гигиены и бытовую химию
- Отзыв с очередного отпуска по производственной необходимости
- Уставной капитал
- Учет объектов в составе имущества.
- Подпись на акте сверки, акте зачете взаимных требований
- Постановка на учет ИП ведет деятельность в разных регионах
- Расходы на проживание и билеты иностранного сотрудника
- Кредитная линия
- учет ГСМ
- Расходы при аренде ТС у сотрудника
- Материальная выгода
- учредитель
- Код ОКАТО или ОКТМО в декларации по НДС
- Об уплате налога на имущество
- Продажа валюты
- О выявлении недостачи ТМЦ
- О покупке билетов до места проживания сотрудников
- Является ли организация налоговым агентом по налогу на прибыль?
- вычет НДФЛ на лечение
- Расчетный период
- НДС
- премия уволенному сотруднику
- заявление УСН
- Удержание из зарплаты сотрудника алиментов по его инициативе
- Трудовая книжка
- Удержание материального ущерба с сотрудника при увольнении
- Использование личных банковских счетов сотрудников
- Штатное расписание
- Письмо ФНС
- сведения о кодах по ОКВЭД
- Как оформить выход учредителя из общества?
- Учёт расходов прошлых периодов
- Изменения в листке нетрудоспособности
- Дата дохода