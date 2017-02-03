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Компенсация за задержку зарплаты вырастет

3 февраля 310 просмотров

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Депутаты предлагают считать компенсацию за задержку зарплаты исходя из 1/100 ключевой ставки. Проект с таким предложением рассмотрит Госдума (№  83422-7).

Сейчас компенсацию считают исходя из 1/150 ставки. В трудовом договоре можно предусмотреть и больший размер.

 Компания должна выплатить сотруднику компенсацию в любом случае . Это прямо сказано в ст. 236 ТК РФ. Даже при условии, что вины компании в задержке нет и она физически не могла погасить долг перед работником. Например, из-за того, что у банка отозвали лицензию.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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