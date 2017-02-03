Компенсация за задержку зарплаты вырастет

Депутаты предлагают считать компенсацию за задержку зарплаты исходя из 1/100 ключевой ставки. Проект с таким предложением рассмотрит Госдума (№ 83422-7).
Сейчас компенсацию считают исходя из 1/150 ставки. В трудовом договоре можно предусмотреть и больший размер.
Компания должна выплатить сотруднику компенсацию в любом случае . Это прямо сказано в ст. 236 ТК РФ. Даже при условии, что вины компании в задержке нет и она физически не могла погасить долг перед работником. Например, из-за того, что у банка отозвали лицензию.
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