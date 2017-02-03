За долги по НДФЛ компанию оштрафуют после проверки

Инспекторы могут оштрафовать работодателя за долги по НДФЛ только после налоговой проверки. Такие разъяснения привела ФНС.
В 6-НДФЛ налоговые агенты заполняют, в том числе, строку 120 (срок перечисления налога) и строку 140 (сумма удержанного налога). Эти данные из 6-НДФЛ попадают в карточку расчетов с бюджетом. Если организация или ИП перечислит НДФЛ позже срока, указанного в строке 120, то в карточке расчетов с бюджетом будет числиться недоимка. Тогда инспекция вправе выставить требование на уплату налога. Штраф по статье 123 Налогового кодекса РФ (за неуплату НДФЛ) налагают только по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. Об этом – в письме ФНС России от 20 января 2017 г. № БС-4-11/864.
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