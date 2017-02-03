Если не передавать спецодежду в собственность работников, удерживать НДФЛ не придется

Компания выдает работникам спецодежду и обувь, которая не переходит в их собственность. Тогда стоимость таких средств не включают в доход работника для НДФЛ. На это указали финансисты.
На работах с вредными условиями труда и с особыми температурными условиями сотрудникам бесплатно выдают специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты (ст. 221 Трудового кодекса РФ). Если спецодежду выдают работникам во временное пользование, у физлиц не возникает дохода в натуральной форме. Поэтому удерживать НДФЛ не придется (письмо Минфина России от 16 января 2017 г. № 03-04-06/1222).
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