Если не передавать спецодежду в собственность работников, удерживать НДФЛ не придется

Компания выдает работникам спецодежду и обувь, которая не переходит в их собственность. Тогда стоимость таких средств не включают в доход работника для НДФЛ. На это указали финансисты.

На работах с вредными условиями труда и с особыми температурными условиями сотрудникам бесплатно выдают специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты (ст. 221 Трудового кодекса РФ). Если спецодежду выдают работникам во временное пользование, у физлиц не возникает дохода в натуральной форме. Поэтому удерживать НДФЛ не придется (письмо Минфина России от 16 января 2017 г. № 03-04-06/1222).

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