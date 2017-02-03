Когда в имущественном вычете откажут

Если человек приобрел жилье на средства материнского (семейного) капитала, имущественный вычет по НДФЛ ему не полагается. Об этом напомнило УФНС по Новгородской области.

На покупку квартиры можно потратить средства материнского (семейного) капитала. Но тогда имущественный вычет не предоставляется. Запрет на это прописан в пункте 5 статьи 220 Налогового кодекса РФ. Получить вычет можно по расходам, которые покупатель оплатил без материнского (семейного) капитала.

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