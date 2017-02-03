Уведомлять физлиц о налоге, который с них не удержали, надо по-новому

Не позднее 1 марта подайте в инспекцию справки 2-НДФЛ с признаком «2». Об этом напомнила ИФНС России по Архангельской области.
Если в течение года налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода физлица, он обязан письменно сообщить об этом в инспекцию и налогоплательщику (п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ). Направить оба сообщения необходимо не позднее 1 марта по форме 2-НДФЛ с признаком «2». В сообщении указывают сумму дохода, с которого не удержали налог, и размер налога.
В сообщении налогоплательщику теперь не надо указывать, что он обязан декларировать доходы, с которых не удержали налог. С 2017 года платить налог придется по уведомлению из инспекции (Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 396-ФЗ).
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