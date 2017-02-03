30 важных бухгалтерских дел на февраль

Посмотрите чек-лист с главными бухгалтерскими делами на февраль. Этот список поможет навести порядок в делах и перестроить работу под изменения. В марте времени на это уже не останется – все силы уйдут на годовые отчеты.
Если ваша компания на общей системе
- Сравнить старые и новые ставки по налогу на прибыль
- Прочитать про новую классификацию основных средств и новые проводки
- Поменять учетную политику
- Списать убытки с учетом новых лимитов
- Узнать, какие вычеты по НДС можно перенести и когда можно не выставлять счет-фактуру на аванс
- Рассказать директору, какие цепочки на камералках по НДС ищут инспекторы и как раскручивают незаконные вычеты
- Отправить электронные пояснения по НДС в новом формате, если инспекторы попросят
Если ваша компания на упрощенке
- Проверить, можно ли теперь платить меньше налогов и взносов
- Упростить учет и прочитать про новые проводки
- Добавить новые формулировки в учетную политику
- Исключить расхождения между учетной политикой и «1С»
- Запомнить новые лимиты по УСН на 2017 год
Если у вас есть сотрудники
- Посмотреть, как по-новому заполнять справки 2-НДФЛ и как показать зарплату за декабрь в 6-НДФЛ
- Распечатать плакат с новыми сроками отчетов по взносам
- Проверить, что поменялось в пособиях с 1 февраля
- Встать на учет по взносам в налоговой
- Попросить у сотрудников новые заявления на вычеты по НДФЛ
- Изучить пять главных изменений по взносам с 1 января
- Обновить приказ по суточным
- Узнать, к чему готовиться на камералках по взносам и что будет за досрочную зарплату
- Заполнить три новых документа по пособиям
- Скачать таблицу с новыми КБК
- Сдать последний РСВ-1
- Уточнить платеж, если заплатили взносы на старые КБК
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