Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Страховые взносы средний заработок
- распределение вычета при покупке жилья
- ндс
- УСН. Аванс
- О введении нового вида деятельности ИП на УСНО
- О заполнении описи ИНВ-1
- "Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов" , г.Брянск
- ТОРГ 12
- Обособленное подразделение
- О передаче дел
- Обязательные реквизиты в контракте поставки
- Комиссия за снятие наличных
- Страховые взносы с компенсации, предусмотренные коллективным договором
- Выплата дивидендов
- Начисление дивидендов
- О выплате дивидендов
- Отчет о финансовых результатах
- Оплата патента позже срока
- Нужно ли пересчитывать страховые взносы?
- Выплаты при сокращении
- Дни болезни в выходной в табеле
- печать в форме ТОРГ-2
- зарплата во время командировки
- Передача право подписи на первичные документы по доверенности
- Приобретение компьютерной программы и системного блока
- Выдача в подотчет
- Документы и учёт
- О совмещении ЕНВД с другими режимами
- Ошибка в ТОРГ-12.
- Штраф за несвоевременную подачу декларации
- Удержание НДФЛ
- Аутсорсинг
- Как добавить пропущенную запись в трудовую книжку.
- Взносы ИП 2013, КБК
- Условия перехода индивидуального предпринимателя на УСН
- Лицензионный договор НДС место реализации
- НДС при реализации товара на территории иностранного государства
- Изменения личная карточка
- Достаточность инвойса и нужность акта
- О расходах на участие в конференции
- Перезаключение договоров по Закону № 223-ФЗ
- торговля, усн, енвд
- применение БСО
- Нужно ли ежегодно подтверждать применение ставки 0% по налогу на прибыль
- % по договору займа
- прием на работу
- ТТН при доставке товара поставщиком. Стоимость доставки включена в стоимость товара
- О штрафе за непредставление справки о подтверждающих документах
- Учет субсидий при УСН
- О документальном оформлении списания ГСМ по талонам
- Исправления в трудовой книжки (номер записи)
- Расчет среднего заработка при командировке
- Об учете новогодних расходов
- Применение ККТ.
- Подтверждение кода ОКП
- Среднесписочная численность
- Какую ставку применять по налогу на прибыль при выплате дивидендов?
- Право подписи финансовых документов.
- Подарочный сертификат при ЕНВД
- Порядок уплаты НДФЛ по обособленному подразделению
- Изменение банковских реквизитов в договоре
- Земельный налог
- Переход на ОСНО
- Можно ли з/п сотруднику перечислить на карту?
- код дохода 2-ндфл
- Аспирационная сеть
- Критерии субъекта малого предпринимательства
- ДМС с разными страховыми организациями
- О взаимозачете
- Обжалование решения в суде
- Обучение противопожарной безопасности
- Штатное расписание
- О порядке корректировки излишне выплаченной заработной платы
- Недостача
- О расходах по иску
- Регистрация ККМ без регистрации обособленного подразделения
- Продаже списанного имущества
- Удержание из заработной платы
- НДФЛ с доходов, полученных за работы, выполненные за пределами России,
- Аренда под залог
- Расчет пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет
- Лизинг
- Расходы связанные с получением имущества в аренду
- Учёт расходов
- Филиал в Казахстане
- Выплата дивидендов
- Командировки иностранного сотрудника, оформление
- Дополнение 2.
- Оформление сотрудника на место сотрудницы, находящейся в декрете
- имущественный вычет при покупки
- Единая упрощенная декларация и вклад в уставный капитал
- Пособие по временной нетрудоспособности
- Имущественный вычет по совместной собственности
- Об учете постройки памятника
- Вознаграждение застройщика пр УСН
- Продажа имущества физлицом
- Уменьшение ЕНВД на сумму страховых взносов
- НДС. Освобождение.
- Печать на первичке.
- Благотворительная помощь
- Договор розничной купли-продажи
- Учет готовой продукции
- Как документально оформить доплату сотруднику?
- Письмо Роструда от 22.06.2011 № 1734-6-1
- Счет-фактура
- Определение амортизационной группы ОКОФ
- Модернизация арендованного имущества и выдача займа учредителю
- Оплата проживания контрагентов в гостинице перед заключением договора
- Декларация земельный налог
- Накопительная часть пенсии
- Ввод в эксплуатацию
- Расходы на обучение соискателя
- кормление
- НДФЛ штраф
- Об оплате при командировке внутреннего соместителя
- Об удержании НДФЛ с выходного пособия
- Преобразование контрагента, ЗАО
- ИП, продажа недвижимости
- расходы на проживание в командировке
- Лимит суточных при загранкомандировках
- Расчет отпуска
- НДФЛ, взносы по ГПД
- Новация
- Документальное обоснование коммунальных платежей в расходах
- Расчетный счет нотариуса
- Обеспечительный платеж
- Нумерация счетов-фактур не по порядку