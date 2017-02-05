Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Перевыставление счетов-фактур на коммунальные расходы
- Учетная политика ООО на УСН
- Основные средства.
- Отпуск по уходу за ребенком
- Учет материалов после демонтажа, разборки. Субподрядчик
- Оформление расчетов по коммунальным платежам
- Штраф за несвоевременную оплату НДФЛ
- Предварительная оплата
- иностранцы
- Прием иностранцев, налоги.
- Дарение доли единственного участника
- ТМЦ приобретены в выходной
- Подарки
- Пособие на погребение
- О покупке долей в уставном капитале
другой организации
- Присвоение инвалидности
- Переход на УСН
- Как поступить при реорганизации или сокращении штата, если у сотрудника не использовано 150 дней отпуска.
- О командировке совместителю
- О списании основного средства и продаже запчастей
- КБК для НДФЛ. Бухучет начисления зп при переплате НДФЛ
- Личный счет ИП.
- Возврат перерасхода на банковскую карту
- Регистрация ККТ
- Ставка НДС
- Нужен ли приказ на работников и прочие документы при предоставлении услуг сотовой связи.
- О порядке оформления командировки совместителя
- Как зачесть НДФЛ
- Расходы на автостоянку для ТС сотрудников
- доходы и расходы
- Предоставление контрагенту бух. баланса и отчета о прибылях и убытках
- зарплата директора
- Аренда автомобиля
- Налог на имущество
- НДС при возврате поставщику
- Можно ли уволить сотрудника, который не появляется на рабочем месте, без его ведома?
- Экспедиторские услуги
- Оценка залога
- Аренда
- грузоотправитель
- Командировка
- прием иностранца
- Заполнение транспортной накладной
- подписи не соотвествуют доверенности
- ТОРГ-12 подпись
- Командировка
- Подарок физлицу.
- Налоговый агент по налогу на прибыль
- Отчетность. Малое.
- Добровольное пенсионное страхование
- Начисление НДС
- УК
- Продажа доли
- Работа гражданина в иностранной организации
- сотрудницу в отпуске по уходу за ребенком в график отпусков
- О правомерности запроса отдельных документов в рамках выездной налоговой проверки
- Как учесть расходы организации на личные нужды директора
- Открытие счета
- Выездная проверка
- Переименование должности директора.
- Уведомление ПФР об увольнении сотрудников ИП
- Исправить запись в трудовой книжке
- Резерв отпусков
- прощение долга
- НДФЛ аутстаффинг
- Неуплата ндфл налоговым агентом
- Убытки прошлых лет
- алименты
- О процентах по долговым обязательствам
- Изменение оклада, штатное расписание
- О погашении списанного безнадежного долга
- Право иностранного гражданина на пенсию
- Имущественный вычет
- Бухгалтерский учет бытовки
- Зачет оплаты в счет прошлых долгов
- Сведения 2-НДФЛ cданы в другую ИФНС
- Расходы на ремонт
- Продажа грунта
- Беспроцентный заем
- Материальная помощь в связи со смертью близкого родственника
- Зачет переплаты по одному налогу в счет уплаты другого налога.
- Доделки после сдачи дома
- Увольнение
- Принятие ОС к учету
- Замена брака
- Иностранное представительство
- Заполнение формы № Р14001
- Нужно ли применять повышающие коэффициенты, организация повысила оклады некоторым сотрудникам.
- Может ли директором юрлица назначаться иностранец, нерезидент РФ.
- Расчеты по коммунальным платежам за арендованное имущество
- Определение стоимости частей списанного ОС
- Реализация товаров на экспорт с территории другого государства
- Выдача денежных средств за аренду автомобиля у сотрудника
- Обособленное подразделение
- Расчет ЕСХН
- Дивиденды в НОЧУ
- НДС с компенсации командировочных расходов подрядчика.
- Перенос дополнительных выходных в случае болезни сотрудника
- ОКВЭД
- Назначение платежа
- Ошибка выявлена налоговой
- Платежный агент
- Исправление ошибок в учете и отчетности
- Обособленное подразделение
- Расчет зарплаты
- Оплата сверхнормативно отработанного времени и отгулов
- Доли в уставном капитале
- Списание НДС
- Проводки при перечислении средств
- Возврат товара и денег на карту
- Срок хранения документов.
- Уменьшение. Прибыль. Взносы.
- Продажа списанных ТМЦ
- ОС, требующие госрегистрации
- О прекращении деятельности на ЕНВД
- Чистая прибыль ФГУП
- Аренда автомобиля у сотрудника
- О расчете пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Порядок расчетов при экспорте и сертификация товара
- Оплата патента.
- Расходы на обязательный медицинский осмотр
- Налоговый учет у должника и кредитора при применении УСН соглашения о прощении долга
- Доверенность
- Уведомление ФНС при увольнении лица без гражданства
- Раздельный учет НДС
- Дополнительные дни отдыха
- Прощение долга
- Полагается ли ежегодный отпуск за период нахождения в отпуске по беременности и родам?
- Выплаты по больничному