Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Особенности расчетов с использованием пластиковых карт
- Стандартный налоговый вычет на ребенка по НДФЛ
- Исправление ошибки прошлого квартала
- резидент ОЭЗ
- О налогообложении услуг по косметологии
- Уведомление ФСФР
- Вознаграждение экспедитора в таможенной стоимости товара
- Доначисления зарплаты до МРОТ при расчете налога на прибыль
- Аренда оборудования
- Бухгалтерская отчетность
- Перевод благотворительной помощи
- Скидка
- Отметка налоговой в промежуточной отчетности
- Об электронных авиабилетах
- Правильное приходование ГСМ в бухгалтерском учете
- Можно ли сдать корректировочные расчет по форме 4-ФСС по почте.
- Утилизация основного средства. Учет, оформление
- Расходы на выписку из ЕГРЮЛ
- Материальная выгода
- Некачественный ремонт
- Бухучет госпошлины за госрегистрацию автомобиля
- Исполнение обязательств за третье лицо
- Страхование рисков СРО
- Сокращение должности
- Переход на УСН
- Расчетный период при расчете пособия по беременности и родам.
- Переход на УСН при смене наименования организации
- НДФЛ, заработная плата не начисляется
- отнесение расходов на производство и на продажу
- В товарном чеке написано "Частное лицо"
- Оптовая и розничная торговля. Особенности
- Крупнейший налогоплательщик
- О порядке формирования уставного капитала
- Аренда. Автомобиль
- Использование прибыли прошлых лет на благотворительность
- Двойной вычет на ребенка при вступлении в брак
- Включать ли расходы на страхование имущества в стоимость
- Кассовая дисциплина. Ответственность. Период привлечения к ответственности.
- Юридический адрес по месту жительства директора
- выручка
- Отпуск
- Расходы УСН
- Социальная стипендия
- Страховые взносы лимит
- Расходы компании на нереализованные проекты
- Лицензирование
- Жилье
- Пошив спец. одежды ЕНВД
- ремонт арендуемых основных средств
- Взаимозависимые лица
- Какие нормы списания постельного белья и посуды применять организации гостиничного бизнеса.
- Расчеты с использованием карт
- О порядке оплаты автомобиля
- Налоговые обязательства при покупке автомобиля у физического лица
- Инвентаризация ИП
- налоговый агент
- удержание ущерба с сотрудника
- Факсимильные подписи
- Оформление документов на отгрузку товара.
- Выбор системы налогообложения
- О закрытии обособленного подразделения
- Вызов в инспекцию на допрос
- Цессия
- как отразить импорт товаров через посредника
- Продажа имущества ИП
- Лизинг
- Транспортный налог
- 2-НДФЛ
- Отметки погашено и оплачено
- Уведомление о контролируемых сделках
- Как оформить доставку товара транспортной компанией
- Нераспределнная прибыль
- НДС с аванса
- Аренда недостроя
- Аренда помещения
- О списании ГСМ
- Отсутствие договора
- Об расходах на электронный ж/д билет
- Доверенность
- Вычет НДС счет-фактура
- Основание и ставки НДПИ
- Коды ОКВЭД
- Определение амортизационной группы
- Пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающей женщине.
- Как отразить при расчете налога на прибыль списание объектов, пришедших в негодность.
- Возможно ли применение только ЕНВД.
- Страховые премии (взносы) по договорам добровольного медицинского страхования.
- Зарплата директору-единственному учредителю
- Транспортная накладная
- Как отразить недостачу
- Материальная помощь на лечение, налоги
- расчет премии
- Договор агентский ИП
- Зачет переплаты проводки
- Представление документов в ФСС
- Работа во время больничного
- Исправление ошибок в бухгалтерском учете
- Возмещение материального ущерба
- Порядок возмещения НДС
- Об НДС при факторинговых операциях
- О договоре поставки
- Прямые и косвенные расходы при сдаче в аренду имущества
- Обоснованно ли требование ИФНС о предоставлении документов
- Инвентаризация
- Первичные документы
- уведомление о заключение договора с иностранцем
- Отказ в возврате налога
- Особенности признания доходов
- Контролируемые сделки
- Имущественный вычет
- Премии при расчете отпускных.
- Основные средства
- Трудовая книжка
- Авторское вознаграждение
- Сотовая связь
- О дополнительных отпусках по инициативе организации
- Льгота НДС
- О применении унифицированных форм первичной документации
- Иностранец.
- Договор поручительства
- Определение ОКВЭД
- Возмещение сотрудником материального ущерба
- председатель ТСЖ
- Компенсация за разъездной характер работы
- Лимит кассы
- Компенсация за использование личного имущества
- Прощение долга
- Налогообложение выплат при увольнении
- Страховые взносы
- Разъездной характер работы
- Уплата единого налога
- Возврат покупателю товара, принятый на ремонт
- Спецодежда
- рассрочка
- Налоги на ОСНО по результатам года
- НДС при оказании услуг страхования
- Лизинг амортизация
- Работа в праздничный день. Сменный график