Центробанк принял решение по ключевой ставке

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 10 % годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Совет директоров банка отметил, что динамика инфляции соответствует прогнозу, инфляционные ожидания постепенно снижаются, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось.
В следующий раз ЦБ рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки 24 марта.
Ключевую ставку используют для расчета:
– пеней и законных процентов
– материальной выгоды
– компенсации за задержку зарплаты
– процентов по контролируемым сделкам (п.1.1 ст. 269 НК РФ)
– убытка от продажи долга, который можно учесть при расчете налога на прибыль (п. 1 ст. 279 НК РФ).
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