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Центробанк принял решение по ключевой ставке

6 февраля 1845 просмотров

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ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 10 % годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

 Совет директоров банка отметил, что динамика инфляции соответствует прогнозу, инфляционные ожидания постепенно снижаются, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось.

В следующий раз ЦБ рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки 24 марта.

Ключевую ставку используют для расчета:

– пеней и законных процентов

– материальной выгоды

– компенсации за задержку зарплаты

– процентов по контролируемым сделкам (п.1.1 ст. 269 НК РФ)

– убытка от продажи долга, который можно учесть при расчете налога на прибыль (п. 1 ст. 279 НК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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