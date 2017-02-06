Премии главбухов ограничат

Премии главбухов и руководителей некоторых организаций ограничат трехкратным средним месячным заработком. Законопроект с такими поправками в Трудовой кодекс рассмотрят депутаты ( № 51799-7).

Речь идет о руководителях и главбухах госкорпораций, внебюджетных фондов, государственных или муниципальных учреждений, унитарных предприятий. Если закон примут, поправки заработают с 1 января 2017 года.

К главбухам и руководителям компаний, которые в проекте не обозначены, ограничения не относятся.

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