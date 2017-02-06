Предприятия, средняя численность которых превышает 15 человек, должны сдать форму № П-1 за январь 2017 года. От отчета освобождены малые компании. Последний день сдачи – 6 февраля.
Форма утверждена приказом Росстата от 11 августа 2016 г. № 414.
Скачать форму № П-1 на 2017 год >>
Посмотрите, какие еще отчеты в статистику должна сдать ваша компания.
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