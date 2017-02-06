Фонд подготовил поправки в 4-ФСС

Компании еще не успели сдать новый 4-ФСС, а фонд уже подготовил поправки в форму. Проект опубликован на regulation.gov.ru.

На титульном листе появится новое поле. В нем бюджетные организации будут указывать источник финансирования.

В таблицу 2, где компании показывают расчет взносов на травматизм, добавят новые строки:

– 1.1 «Задолженность за реорганизованным страхователем и снятым с учета обособленным подразделением …»;

– 14.1 «Задолженность за территориальным органом Фонда страхователю и снятому с учета обособленному подразделению …».

Новый 4-ФСС утвержден приказом ФСС от 26 сентября 2016 г. № 381. Новый бланк отличается от прежнего тем, что из него убрали данные о взносах по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.