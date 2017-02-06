Когда вознаграждение работнику учитывают при расчете налога на прибыль

Чтобы списать вознаграждения на расходы при расчете на прибыль, пропишите выплаты в договоре или положении об оплате. Это следует из разъяснений финансистов.
Перечень расходов на оплату труда (ст. 255 Налогового кодекса РФ) не закрыт. Работодатели могут списать расходы в пользу работника при условии, что они предусмотрены трудовым или коллективным договором (п. 25 ст. 255 Налогового кодекса РФ). Нельзя списывать вознаграждения руководству или работникам, которые не прописали в договорах, и премии за счет средств специального назначения или целевых поступлений (п. 21, 22 ст. 270 Налогового кодекса РФ).
Вознаграждения учитывают при расчете налога на прибыль, если выплату предусмотрели в договоре или локальном нормативном акте, например, в положении об оплате, о премировании (письмо Минфина России от 10 января 2017 г. № 03-03-06/1/80071).
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