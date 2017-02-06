С аренды иностранной недвижимости у нерезидента НДФЛ не удерживают

С доходов нерезидента за заграничное имущество, которое он сдал в аренду, НДФЛ не удерживают. Так пояснили финансисты.

НДФЛ облагается доход, полученный от источников в Российской Федерации (п. 2 ст. 209 Налогового кодекса РФ). Доходы от сдачи в аренду имущества за рубежом относятся к доходам от источников за пределами РФ (подп. 4 п. 3 ст. 208 Налогового кодекса РФ). Так что доходы нерезидента от сдачи в аренду недвижимого имущества за рубежом НДФЛ не облагаются (письмо Минфина России от 20 января 2017 г. № 03-04-05/2578).

Резиденты же могут воспользоваться вычетами. Чтобы получить вычет при покупке жилья в инспекции, подайте 3-НДФЛ. Подробности – в статье «Как заполнить декларацию 3-НДФЛ на имущественный вычет за 2016 год».