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С аренды иностранной недвижимости у нерезидента НДФЛ не удерживают

6 февраля 41 просмотр

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С доходов нерезидента за заграничное имущество, которое он сдал в аренду, НДФЛ не удерживают. Так пояснили финансисты.

 НДФЛ облагается доход, полученный от источников в Российской Федерации (п. 2 ст. 209 Налогового кодекса РФ). Доходы от сдачи в аренду имущества за рубежом относятся к доходам от источников за пределами РФ (подп. 4 п. 3 ст. 208 Налогового кодекса РФ). Так что доходы нерезидента  от сдачи в аренду недвижимого имущества за рубежом НДФЛ не облагаются (письмо Минфина России от 20 января 2017 г. № 03-04-05/2578).

Резиденты же могут воспользоваться вычетами. Чтобы получить вычет при покупке жилья в инспекции, подайте 3-НДФЛ. Подробности – в статье «Как заполнить декларацию 3-НДФЛ на имущественный вычет за 2016 год».

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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