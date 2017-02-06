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Почему бухгалтер не так посчитал НДФЛ и суточные

6 февраля 184 просмотра

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Работник уехал в командировку поездом. Обратно вернулся на самолете. Бухгалтер выдал суточные, но допустил в расчетах две ошибки. Найдите их. Первому кто даст верный и полный ответ - приз! Ответ оставляйте в комментарии к новости. Итоги подведем завтра 7 февраля в 12:00 по Москве.

В положении о командировках ООО «Вега» установлены размеры суточных:

— 700 руб. для поездок по России;

— 3500 руб. для загранкомандировок.

Сотрудника отправили в Ригу на выставку. Работник выехал поездом из Москвы 13 марта 2017 года в 17.05. Прибыл на вокзал Риги 14 марта в 08.30 по местному времени. В загранпаспорте дата штампа о пересечении границы — 14 марта.

Обратно работник вылетел самолетом 20 марта в 10.00 по местному времени и приземлился в 07.45 по московскому времени. Сотрудник является налоговым резидентом.

Как действовал бухгалтер

Бухгалтер решил, что суточные за все дни командировки надо заплатить по нормам, установленным в компании для загранпоездок. За семь дней — с 13 по 19 марта — бухгалтер начислил суточные так:

3500 руб. × 7 дн. = 24 500 руб.

20 марта бухгалтер не включал в расчет суточных, так как сотрудник в тот же день с утра был уже на работе. Внутренние нормы компании для суточных при загранпоездке выше, чем не облагаемый НДФЛ лимит (3500 руб. > 2500 руб.). Поэтому бухгалтер удержал НДФЛ с облагаемой части суточных: 910 руб. ((24 500 руб. – 2500 руб. × 7 дн.) × 13%).

Какие две ошибки бухгалтер допустил в расчете суточных?

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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